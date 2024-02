PSG - Stade Rennais : Ramos entre dans l'histoire, Paris confirme un certain statut

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les supporters du PSG ont pu exulter en toute fin de match, ce dimanche, face au Stade Rennais. Non pas pour célébrer la victoire, mais pour une égalisation au bout du temps additionnel sur un pénalty transformé par Gonçalo Ramos. Résultat, un match nul, 1-1, face au SRFC et le devoir accompli de ne pas s'être incliné à domicile.

Ramos, un but tardif....

Ce que les supporters ne savaient peu-être pas, et Opta s'est fait un plaisir de le rappeler, c'est que jamais, depuis près des vingt ans, le club de lima capitale n'avait marqué aussi tardivement dans un match. "Après 96 minutes et 12 secondes, Gonçalo Ramos a marqué le but le plus tardif de Paris en Ligue 1 depuis qu'Opta collecte ces données (2006/07). Sauveur."

Reste que le PSG qui égalise sur pénalty, c'est moins surprenant. Car comme le rappelle Statsdefoot, le club de la capitale est la formation qui en a obtenu le plus cette saison. Devant le Stade Rennais.

Le @PSG_inside (9) est le club ayant obtenu le plus de penalties en @Ligue1UberEats cette saison devant le @staderennais (8). #PSGSRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 25, 2024

