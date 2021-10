PSG, Stade Rennais : un Parisien et un Rennais nominés pour le Trophée Kopa 2021

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Qui succédera à Matthijs de Ligt pour le titre de meilleur espoir mondial âgé de moins de 21 ans ? Parmi les nominés de cette année 2021, on retrouve deux joueurs de Ligue 1. Il s'agit du latéral gauche du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, et de l'ailier droit du Stade Rennais, Jérémy Doku.

Les nommés : Bukayo Saka (Arsenal), Jérémy Doku (Stade Rennais), Mason Greenwood (Manchester United), Pedri (FC Barcelone), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern Munich), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (PSG).

Check out the 10 nominees for the 2021 Kopa Trophy! #tropheekopa #ballondor pic.twitter.com/D6of3xXHGH