PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Dimanche, Paris a ramené un point de son déplacement à Lille (0-0). Si les Franciliens comptent un point de retard sur le duo composé du LOSC et de l'OL, le PSG demeure toujours placé dans la course à la première place. Sur la 17e journée, le PSG reçoit un Strasbourg qui allait beaucoup mieux ces dernières semaines mais qui a été victime d'une rechute à la Meinau contre Bordeaux (0-2). Avant cela, les Alsaciens restaient sur deux succès en déplacement à Nantes (4-0) et à Angers (2-0). Pour les hommes de Thomas Tuchel, attention à ne pas se voir en vacances trop tôt...

PSG – Strasbourg sur Canal+