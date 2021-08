PSG - Strasbourg : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un match qui risque d’être suivi à cause de Léo Messi. Après la présentation à la presse ce jeudi du sextuple ballon d’or argentin, Lionel Messi devrait être présenté aux supporters du Parc des Princes en marge du match PSG - Strasbourg. Alors que les parisiens sont arrivés difficilement à bout de valeureux troyens, ils seront opposés à des strasbourgeois qui voudront sans doute réagir après leur débuts ratés face à Angers (0-2).

PSG - Strasbourg sur Canal +

Pour suivre PSG - Strasbourg, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Canal+ à partir de 21 heures ce samedi. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Canal+ et directement par internet, c'est aussi possible ICI .