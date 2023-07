PSG : stupeur, Mbappé a encore mis le club dans une immense panade !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

L’annonce de l’absence de Kylian Mbappé pour la tournée au Japon sur décision du PSG constitue une mauvaise surprise et modifie la donne et quelque peu l’organisation sur place. Sans vraiment le vouloir, donc, l’attaquant de 24 ans a encore le club de son cœur dans une grosse galère. Selon L’Équipe, l’affiche concoctée par le PSG pour la promotion de cet événement, où figurait le champion du monde 2018 bien au centre, avec à ses côtés Neymar, Presnel Kim-pembe, Achraf Hakimi et Marquinhos, a ainsi été changée à la hâte.

Une équipe de réalisation va rentrer en France

Le Brésilien occupe le premier plan de la nouvelle version et Mbappé a été remplacé par Marco Verratti. La décision de la direction parisienne a été prise dans le plus grand secret, les personnels en charge de la préparation de ce séjour asiatique n’ont pas été mis dans la confidence, pas plus que le clan Mbappé. Pour preuve, il avait dépêché une équipe de réalisation pour suivre l’ancien Monégasque sur place. Arrivée avant l’annonce de sa non-convocation, elle devrait écourter sa mission et rentrer en France dans les prochains jours. Ambiance...

🗞️ La une du journal L'Équipe du lundi 24 juillet 2023



Lire l'édition : https://t.co/AYVIno9Hrf pic.twitter.com/QVB0WeqcQU — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 24, 2023

