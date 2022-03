PSG : Tebas calme al-Khelaïfi sur le fair-play financier

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Récemment, Nasser al-Khelaïfi s'est dit particulièrement satisfait de la nouvelle version du fair-play financier qui fera son entrée en vigueur la saison prochaine. Selon le Qatari, celui-ci sera beaucoup plus intéressant pour les nouveaux riches comme le PSG tout en continuant à lutter contre les dérives financières. Le dopage financier, en vigueur dans la capitale ou à Manchester City, avait-il de beaux joueurs devant lui ? Pas du tout !

Ce mercredi, le patron de la Liga, Javier Tebas, grand pourfendeur des investissements étatiques dans le football, a dit lui aussi tout le bien qu'il pensait du futur FPF en expliquant que ce qui se passe au PSG ou à City ne serait plus possible : "La règle de "durabilité" sera celle en vigueur dans quelques pays dont l'Espagne. Elle permettra qu'il n'y ait pas de partenariats ou de transferts gonflés artificiellement. Ainsi, il n'y aura plus de pertes illimités ou de partenariats comme Manchester City avec Etihad, largement au-dessus du prix du marché". Pas sûr, donc, que QNB, Ooredoo voire même Accor, détenu en partie par le Qatar, puissent donc être associés au PSG à l'avenir...

🇪🇸ESPAÑA Javier Tebas: "Para que el Barcelona pueda fichar un crack son muchos los pasos que tienen que dar" https://t.co/b76pWfYN4w Descarga GRATIS pic.twitter.com/16a3hJonkw — Once Sports (@OnceSportsES) March 30, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur