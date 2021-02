PSG : Thiago Silva règle (encore) ses comptes avec Leonardo et al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On l'a compris, Thiago Silva aurait voulu terminer sa carrière au Paris-Saint-Germain. Mais les dirigeants du club de la capitale avaient d'autres idées en tête, craignant que le poids des ans finisse par peser sur les épaules du Monstro (36 ans). Dans un entretien à FourFourTwo, le défenseur central brésilien, désormais à Chelsea, a une fois de plus réglé ses comptes avec Nasser al-Khelaïfi et surtout Leonardo.

"Je méritais beaucoup plus de respect que ça"

"Ils ne m’ont rien offert. Même pas un “Thiago, est-ce que tu acceptes un euro pour rester avec nous ?” Rien du tout. C’était très énervant. Mais il y a pire. Durant la pandémie, ils ont eu trois mois pour prévoir mes adieux, mais rien n’a été fait. Je ne suis pas resté une saison ou quelques mois, c’est une histoire de huit ans d’un capitaine qui a soulevé beaucoup de trophées au club. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. Et la même chose est arrivée à Cavani.”

Ce n'est pas la première fois que l'approche des Qataris avec les anciens joueurs du club est fustigée. A leur décharge, il aurait été difficile de prévoir des adieux sachant que le public n'est plus autorisé dans les enceintes françaises (ou en très petit nombre) depuis le début de la pandémie…