PSG : Thiago Silva livre son sentiment lors de son départ du club

Après huit saisons passées au PSG, Thiago Silva a fini par quitter le club de la capitale, en fin de contrat. Le défenseur central brésilien est tout récemment venu sur son départ du club de la capitale, plus précisément sur le moment où il a appris sa signature à Chelsea.

Pour Chelsea TV, il se rappelle ce moment : « Le moment où j’ai appris la nouvelle de ma signature à Chelsea, j’étais dans le car sur le chemin du retour vers Paris après la finale de Ligue des Champions, où nous nous étions inclinés. Dans ce moment de tristesse, il y a donc eu un moment de grande joie. »

Pour résumer Thiago Silva a quitté le PSG en 2020 après huit années de services. L’ancien capitaine parisien a évoqué son sentiment lors de sa signature à Chelsea. L'ancien capitaine de Paris revient sur le moment où il apprend sa signature chez les Blues.

