PSG : Thierry Henry compare le club à une série américaine...

Thierry Henry sur la sanction infligée par le PSG à Messi💬: « Personne ne peut rater un entraînement. Maintenant... je cherche mes mots parce qu'à un moment, ça me rappelle les épisodes de Dallas, quand JR essaie d'avoir Cliff Barnes! Ce sont toujours les mêmes problèmes au PSG!… pic.twitter.com/XYbw5CgnuJ

La légende de l’Équipe de France n’a cependant pas oublié de souligner l’erreur de Lionel Messi : « Avait-il raison ? Non tu ne rates pas un entraînement », a finalement ajouté l’ancien Gunner.

Presque amusé par la situation, l’ancien coéquipier de l’Argentin au FC Barcelone s’est fendu d’une comparaison peu flatteuse : « Personne ne peut rater un entraînement. Maintenant, à un moment, ça me rappelle les épisodes de Dallas, ce sont toujours les mêmes problèmes au PSG. Il y a eu des trucs beaucoup plus graves qui se sont passés au PSG, par contre là, Messi il a pris.

Le départ de Lionel Messi en Arabie Saoudite pour un contrat le liant au pays du Moyen-Orient lors d’un jour d’entraînement continue de faire parler au PSG. En marge du match de Ligue 1 face à Troyes, Thierry Henry a commenté cette situation non sans une certaine ironie.

Pour résumer

Beau cocktail explosif au PSG, entre l’affaire Lionel Messi, qui pourrait même ne plus rejouer sous les couleurs du PSG, et le scandale entre le club et le Collectif Ultra Paris, il faut décidemment avoir les épaules solides pour suivre le PSG cette saison.