PSG : Thomas Tuchel a déjà choisi le remplaçant de Neymar à Nantes

Neymar Jr victime d'une lésion et sur le flanc pour les matches contre Nantes et à Leipzig au moins, le Paris Saint-Germain va devoir trouver d'autres solutions. Selon L'Equipe, le Brésilien n'est pas encore forfait pour le choc face à Rennes le 7 novembre même si la tendance est à ce que « Ney » soit ménagé jusqu'à la prochaine trêve internationale qui débutera deux jours plus tard.

De son côté, le Parisien ajoute que du côté de Paris on espère (sans trop y croire?) que Neymar pourra être exempté des deux matches qualificatif du Mondial 2022 que doit disputer la Seleçao contre le Vénézuela et l'Uruguay les 14 et 18 novembre prochain.

Le plan B, c'est Sarabia

Face à la lassitude physique et mentale qui touche son groupe, Thomas Tuchel aurait déjà décidé qui va remplacer Neymar à la Beaujoire et très probablement dans le choc décisif de Ligue des Champions … Et ce sera Pablo Sarabia.

Si l'Espagnol « manque de repères physiques et techniques ces dernières semaines », cette absence va lui permettre de retrouver du temps de jeu... Tout en accélérant l'installation de Rafinha dans le cœur du jeu.