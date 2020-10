PSG : Thomas Tuchel pourrait faire souffler quatre cadres contre Dijon

Déjà privé de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Jesé, Layvin Kurzawa et Angel Di Maria, Thomas Tuchel pourrait choisir de se passer de quatre titulaires ce samedi soir (21 heures) au Parc face au Dijon FCO pour la 8e journée de Ligue 1. Battu en ouverture de la Ligue des Champions par Manchester United, le club francilien a mis la priorité sur le match de Basaksehir.

Mbappé et Kimpembe invités à souffler

En conséquences, face à la lanterne rouge de Ligue 1, des choix forts sont attendus selon L'Equipe : gênés sans être blessés, Keylor Navas et Alessandro Florenzi devraient céder leurs places à Sergio Rico et Colin Dagba. Le turn-over pourrait aussi concerner Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, très sollicités la semaine précédente avec les trois matches de l'équipe de France.

« Ils ont trop joué et il y a des risques », a reconnu Thomas Tuchel hier en conférence de presse. Abdou Diallo et Moise Kean sont là pour pallier à leurs defections. Le onze probable face à Dijon :

Rico – Dagba, Marquinhos (cap.), A.Diallo, Bakker – Rafinha, Danilo – Sarabia, Neymar, Draxler – Kean.