PSG : Thomas Tuchel se prend un tacle depuis le Portugal

Le choix de Thomas Tuchel de placer Danilo en défense centrale lors de RB Leipzig – PSG (2-1) passe difficilement. Y compris auprès du joueur prêté par le FC Porto. Sur Téléfoot, le stoppeur de fortune s'est lâché : « Défenseur, ce n'est pas ma position. Moi, je suis milieu de terrain. L'entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m'applique à faire ce que le coach me demande. Je connais le rôle basique d'un défenseur. J'essaie de m'habituer aux demandes du coach. Mes partenaires m'aident beaucoup ».

Fernando Santos monte au front pour Danilo

Plutôt que d'en vouloir à Danilo, tous les observateurs tombent sur Thomas Tuchel pour son entêtement à faire de Marquinhos un milieu défensif, quitte à sacrifier une recrue de dernière minute de Leonardo. Le technicien allemand ne peut même pas compter sur sa corporation pour le défendre.

Ce jeudi, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, était en conférence de presse pour évoquer sa Seleçcao, et il a porté sa voix au débat. S'il prend soin de ne pas égratigner Tuchel, le Portugais n'est pas forcément d'accord avec ses idées : « J'ai beaucoup de respect pour Tuchel, il a ses opinions, et j'ai les miennes et, pour moi, Danilo est un milieu de terrain. J'ai déjà pensé à le faire jouer défenseur mais, pour moi, c'est surtout un milieu. Et il en sera ainsi en sélection ».