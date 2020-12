PSG : Thomas Tuchel viré, Ménès et Riolo (surtout) vident leur sac !

L'information est tombée ce matin et elle en a surpris plus d'un … à commencer par Pierre Ménès : Thomas Tuchel a été évincé de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Les consultants en ont donc profité pour finir de charger la hotte du technicien allemand pour Noël.

Ménès : « Il a trop parlé, trop critiqué »

Pour Pierre Ménès, Thomas Tuchel avait tout simplement « trop parlé, trop critiqué ». Daniel Riolo est allé beaucoup plus loin en rédigeant carrément un billet sur l'attitude de l'ancien coach du BvB qu'il ne supportait plus : « La liste des choses déplaisantes concernant Tuchel est tranquillement devenue trop longue. L’institutionnel d’un côté, les rapports avec la hiérarchie et le sportif de l’autre. La gestion de l’effectif, les blessures récurrentes, le style de jeu, Tuchel était devenu insupportable. A bout de nerfs dans quasi toutes ses ITW. Tout mis bout-à-bout, ça fait un beau paquet cadeau au terme, pourtant, de la plus belle saison d’un point de vue sportif ».

Riolo : « Il était devenu insupportable »

Pour le chroniqueur de l'After Foot, Thomas Tuchel « n’aura séduit qu’au début de l’aventure pour assez vite lasser tout le monde » : « On se souvient à peine de son idée de jeu initiale. Le pressing à l’allemande, le jeu moderne (…) Ses bricolages incessants, la gestion physique du groupe ont enfin rendu le coach parisien insoutenable. La page est donc tournée (...) Tuchel s’est planté comme les autres. De Ancelotti à Tuchel, tous les entraîneurs ont souffert de la gestion des stars du club. Tous ont été mis dans une position intenable sur le long terme ».