PSG : Toni Kukoc ose la comparaison Messi - Jordan

Les nostalgiques des grandes heures de la NBA se souviennent certainement de Toni Kukoc, formidable joueur recruté par les Chicago Bulls lors de la draft de 1990 mais l'avaient laissé en Europe jusqu'en 1993. Pour lui faire comprendre qui était le boss, Michael Jordan l'avait humilié lors des JO de Barcelone en 92 lorsque la Dream Team américaine avait rencontré la Croatie. Mais lorsque les deux hommes se sont retrouvés à Chicago, ça s'est mieux passé et ils ont décroché trois titres ensemble (96, 97, 98), le dernier ayant fait l'objet d'un documentaire déjà mythique (The Last Dance).

Récemment, Toni Kukoc a participé à une émission de radio avec Ivan Rakitic. Les deux hommes ont notamment parlé de Lionel Messi, avec qui le Sévillan a joué à Barcelone. Et l'ancien basketteur a osé la comparaison suprême : "Autant Jordan que Pippen étaient conscients de ce que le reste de l'équipe apportait et que c'était important. Je vois Messi comme Jordan et Jordan comme Messi. Le football et le basket sont des sports d'équipe qui nécessitent d'avoir de bons partenaires. Le Barça d'il y a quelques années était comme mes Bulls. Tous les joueurs étaient disposés à sacrifier leurs objectifs personnels pour le bien de l'équipe. Quand tu as la confiance de tes coéquipiers, c'est plus facile d'atteindre des objectifs". Jordan a été six fois champion du monde. Messi espère le devenir en 2022…

