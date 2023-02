PSG - Toulouse : Galtier a fait son choix pour les remplaçants de Mbappé et Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Leader incontesté de Ligue 1, Le Paris Saint-Germain ouvre la 22e journée de Ligue 1 avec la réception ce samedi (17h) de Toulouse. Un match où l'entraîneur parisien, Christophe Galtier, sera privé de Kylian Mbappé et Neymar, blessés. À en croire le journal L'Équipe, c'est Carlos Soler et Hugo Ekitike qui devraient remplacés le Français et le Brésilien et accompagner Lionel Messi en attaque lors de cette rencontre.

Les compos probables

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Mendes - Sanches, Ruiz, Vitinha - Soler, Messi, Ekitike.

Toulouse : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo - Dejaeghere, Spierings, van den Boomen - Chaïbi, Dallinga, Ratão.

Pour résumer En l'absence de Kylian Mbappé et Neymar, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, devrait titulariser Carlos Soler et Hugo Ekitike ce samedi (17h) contre Toulouse.

Fabien Chorlet

Rédacteur