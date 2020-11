PSG : Tuchel a un nouveau gros problème à gérer dans le vestiaire

En difficulté en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain joue très gros ce mardi soir avec la réception du Red Bull Leipzig au Parc des Princes. En cas de défaite ou de match nul, les Champions de France pourraient même se retrouver au bord du précipice dans leur phase de groupe. Forcément, à quelques heures de ce match difficile, les interrogations sont nombreuses... Et les inquiétudes aussi.

Valbuena pointe du doigt le manque de capitaines

Aujourd'hui à l'Olympiakos, Mathieu Valbuena – qui a entamé une reconversion de consultant sur RMC – voit notamment un gros souci dans l'effectif de Thomas Tuchel : « Il y a un manque de leaders dans cette équipe. Il ne faut pas des leaders quand tout va bien et que l'équipe gagne 2-0 ou 3-0. C'est facile dans ces moment-là. Quand tu es le PSG, tu ne peux pas te permettre de mener 2-0 et de perdre 3-2. Quand ton bateau chavire, il faut des capitaines. Et moi, je ne vois aucun joueur qui remet de l'ordre dans la maison. Il n'y a personne ».

Malgré cette absence de leadership, qui peut notamment s'expliquer par le départ de Thiago Silva cet été et l'absence de Marquinhos à Monaco, « Petit Vélo » reste confiant : « Il n’y a pas photo si les Parisiens sont à leur niveau. Et ils seront à leur niveau, j’en suis quasi certain. Parce qu’ils jouent leur avenir et leur entraîneur aussi. Les Parisiens ont déjà démontré que, même dos au mur, ils savent répondre présent. Je pense que les joueurs sont déterminés. L’objectif de Paris, ce n’est pas de passer les poules, c’est de la gagner ».