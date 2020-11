PSG : Tuchel aidé par un nouveau coup du sort à Manchester ?

Tenu en échec par les Girondins (2-2), le PSG est en plein doute avant de retrouver Manchester United mercredi en Ligue des champions. Le match s'annonce décisif pour les hommes de Thomas Tuchel qui sont à la lutte avec les Anglais et le RB Leipzig pour une qualification en huitième de finale de C1.

Dimanche, MU est parvenu à renverser Southampton grâce à Edinson Cavani (3-2). Un coup dur pourrait néanmoins frapper les pensionnaires d'Old Trafford avant la réception du PSG. Sur le coup franc direct de James Ward-Prowse, David De Gea, impuissant, a heurté son poteau avant que le ballon rentre dans son but. Souffrant à un genou, le gardien espagnol est parvenu à rallier les vestiaires à la pause mais il a été contraint de laisser sa place à Dean Henderson pour le deuxième acte.

Si l’international espagnol n’est pas encore forfait pour affronter le PSG, le jeune portier anglais doit déjà se tenir prêt pour jouer ce match capital. Un autre coup dur pourrait faire les affaires du club de la capitale. Titulaire pour la première fois de la saison en Premier League contre les Saints, Donny van de Beek n’est lui non pas sûr d’être présent mercredi sur la pelouse du Théâtre des Rêves.

Touché à une cheville, le milieu néerlandais a posté un cliché de son pied sur Instagram avec la mention « Bienvenue en Premier League. » Manchester United, de son côté, a indiqué sur son site officiel que la disponibilité de Van de Beek face au PSG est en suspens.

😅 @Donny_Beek6 went all in on Sunday...#MUFC