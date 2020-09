PSG : Tuchel annonce le retour de Mbappé et se penche sur les dossiers du Mercato

Thomas Tuchel a annoncé une excellente nouvelle aux supporters du PSG : le retour de Kylian Mbappé demain contre l’OGC Nice (13h). Le champion du monde en a fini de sa quarantaine en raison du Covid-19.

« La LFP a donné son aval pour Kylian Mbappé, a soufflé le coach du PSG en conférence de presse. Il apporte de la vitesse, la faim de marquer et la créativité. Mais on doit le protéger après la situation des dernières semaines. Il ne faut pas trop attendre de Kylian s’il joue demain. »

En marge du possible retour de Marco Verratti, Tuchel a également évoqué brièvement le mercato. S’il évalue l’indisponibilité de Juan Bernat à « six mois », le technicien allemand a fait savoir que recruter un nouveau latéral gauche n’est « pas la priorité. » Concernant le refus d’Eric Choupo-Moting de prolonger son contrat, le coach du PSG n’a pas caché sa déception. « Choupo-Moting ? Oui, je regrette son choix. Il a connu son rôle parfaitement la saison dernière. C’est à nous de trouver une autre solution en attaque. » TT a d'ailleurs listé ses 3 besoins d'ici au 5 octobre : un attaquant, un milieu et un défenseur.