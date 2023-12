PSG : Tuchel balance sur le vestiaire parisien, Mbappé et Neymar en prennent pour leur grade !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

À l'occasion de l'ISPO Munich 2023, l'actuel entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, passé sur le banc du Paris Saint-Germain entre 2018 et 2020, s'est lâché sur le vestiaire parisien.

"Vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris !"

"À Paris, par exemple, les règles sont complètement différentes qu’ici. Cela m’aide à mieux comprendre mes joueurs. Quand j’entends ici au Bayern, un certain comportement de la part d’un joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis : vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris !", a d'abord confié le technicien allemand, estimant ensuite que les superstars du PSG étaient trop protégés.

"Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar qui marque toujours. Le problème, c’est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect. Certains ont aussi besoin d’être mis en avant, il ne faut pas les rendre plus petits qu’ils ne le sont. Ce ne sont que les tops joueurs, ce n’est pas grave. Ils marquent vos buts." Avec ces déclarations, Thomas Tuchel vise sans aucun doute Kylian Mbappé et Neymar, qui sont les deux superstars qu'il a eu à gérer lors de son passage à Paris.

