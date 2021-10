PSG : Tuchel balance un tacle détourné à Leonardo, la réponse fuse

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Présent au festival du Sport de Trente en Italie, Thomas Tuchel et Leonardo ont eu l'occasion de s'échanger quelques amabilités devant les micros. Sans jamais citer le PSG, l'actuel coach des Blues de Chelsea, champion d'Europe en titre, a quand même fait part d'une certaine rancœur quant à son éviction en fin d'année dernière.

« A Chelsea, il n'y a pas d'interférence »

« C'est facile de débarquer et d'entraîner Chelsea. Si Chelsea possède la crédibilité des grands clubs, c'est grâce à une organisation parfaite, qui élimine les distances et facilite la communication. Cela me permet d'être concentré et créatif. Je n'ai rien à penser d'autre qu'au match du mercredi ou du samedi. L'organisation est simple et claire, il n'y a pas d'interférence. Je me sens vraiment supporté par le club », a glissé l'Allemand.

Passant en conférence après ces mots, Leonardo a eu l'opportunité de réagir et il a fait en sorte de ne pas trop alimenter la polémique : « Je ne cache pas qu'il y a eu des différends mais je pense que cette relation et ces différends ont pu donner un élan et une poussée pour faire la saison qu'on a faite et arriver jusqu'en finale de la C1 la saison suivante ».