PSG : Tuchel envoie un message fort à Leonardo

Le match de ping pong entre Leonardo et Thomas Tuchel se poursuit ! Si le Brésilien a semblé vouloir aplanir les choses avec l'Allemand lors de l'interview qu'il a accordé au site du PSG, l'entraîneur ne semble pas du même avis ! Lors de la conférence de presse de cet après-midi avant le déplacement à Monaco, il a ainsi regretté : "C'est toujours bien quand le directeur sportif est au côté de l'entraîneur".

Neymar devrait entrer en jeu à Monaco

En dehors de cette pique, Tuchel a évoqué la rencontre de demain à Louis-II et notamment évoqué le cas de ses internationaux : "Neymar n'a pas joué avec le Brésil, il a fait ses premiers pas à l'entraînement, on va accélérer aujourd'hui. J'ai confiance pour qu'il joue quelques minutes demain. Si c'est dangereux de faire jouer les Sud-Américains et Florenzi contre Monaco ? Oui, c'est un grand risque. On joue à 21h, le retour sera tardif. Leo (Paredes) a joué plus qu'Angel (Di Maria), c'est pour ça qu'on doit parler avec lui s'il peut jouer quelques minutes. Alessandro n'a joué qu'une période mais hier."

Enfin, l'entraîneur du PSG a annoncé la mise au repos de Verratti et espéré que Moise Kean sera du voyage dans le Sud : "Marco doit faire une petite pause de un ou deux jours parce qu'il a fait une réaction. Moise, j'ai l'impression qu'il sera avec nous demain, l'entraînement du jour doit confirmer ça".