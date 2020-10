PSG : Tuchel et Leonardo ont ulcéré Doha, ils sont sur la sellette ! 

La mascarade continue au PSG. Alors que Leonardo avait assuré sur le plateau du CFC à la rentrée que tout allait bien avec Thomas Tuchel, les deux hommes ont publiquement affiché leur mésentente cette semaine. En cause, le mercato qui ne serait pas si bien géré que cela par le directeur sportif brésilien.

La passe d’armes n’a pas plu à Doha. L’Équipe, dans son édition du jour, explique que l’image est un domaine qui tient particulièrement à coeur de l'actionnaire qatarien et celle du PSG ressort écornée par cette brouille médiatique. « Ça, ils n'aiment pas du tout à Doha, insiste un habitué des lieux. Avec le Qatar, il ne faut pas un bruit. Si ça continue, ils devront se séparer de l'un des deux. La sortie de Tuchel n'a été que modérément appréciée parce qu'il critiquait le club, pas Leonardo nommément. Quant à Leo, Doha n'est pas du tout content de la gestion du mercato. »

Doha va hausser le ton

La tension serait si grande du côté de Doha que Nasser al-Khelaïfi, qui n'a pas du tout apprécié la sortie de son entraîneur sur le fond et la forme, pourrait, dans les prochains jours, siffler la fin de la récréation et demander à Leonardo et à Tuchel de revenir à de meilleurs sentiments.