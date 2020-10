PSG : Tuchel met en garde le Brésil avec Neymar

Les sujets de tension sont multiples en ce moment pour Thomas Tuchel. Il y a bien sûr le placement de Danilo et Marquinhos, qui lui vaut nombre d'interrogations, auxquelles il a de plus en plus de mal à répondre avec calme. Il y a aussi le niveau de jeu de son équipe, franchement décevant depuis le début de la saison. Et il y a, depuis mercredi soir et le déplacement victorieux à Istanbul (2-0), la blessure de Neymar.

Lui éviter la guerre en Uruguay

En conférence de presse hier, le technicien allemand a été lancé sur la durée de l'indisponibilité de Neymar, sachant qu'il y aura une trêve internationale à la moitié du mois de novembre. Il s'est montré catégorique, envoyant un message clair au sélectionneur brésilien, Tite : « Honnêtement, « Ney » ne peut pas jouer avec le Brésil. Il n’y a même pas à réfléchir. L’info est bien qu’il reviendra avec nous après la trêve. »

Il faut dire que si le premier match du Brésil pendant cette dizaine (le Venezuela à domicile le 14) pourrait permettre à Neymar de reprendre en douceur, le deuxième (déplacement en Uruguay le 18) ressemble à un coupe-gorge où il vaut mieux d'éviter de mettre les pieds quand on revient de blessure. Mais est-ce que le Brésil acceptera de se priver de son meilleur joueur pour ces deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ? Et est-ce que Neymar comprendra que le record de buts en Seleçao (il en est à 64, Pelé à 77) peut attendre ?