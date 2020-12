PSG : Tuchel s’est pris le bec avec une star du vestiaire !

Thomas Tuchel peut devenir un phénomène à lui seul. Un peu plus de trois mois après avoir été le premier à hisser le PSG en finale de la Ligue des champions, le technicien allemand pourrait aussi être le premier à ne pas réussir à l’extraire de la phase de groupes.

Di Maria a eu des mots avec Tuchel

Cette tension, qui sera décuplée ce soir à Old Trafford face à Manchester United (21h), se ressent en interne. Notamment auprès d’Angel Di Maria. Dimanche, comme il l’avait annoncé, Tuchel a débriefé le match nul contre les Girondins avec ses joueurs (2-2). Selon L’Équipe, la réunion a été marquée par une explication tendue avec Angel Di Maria, sorti à l’heure de jeu contre l’AS Monaco (2-3) et Leipzig (1-0) avant d’être carrément sur le banc devant Bordeaux !

« Le coach a surtout tenu un discours collectif et rappelé tout le monde à l’ordre, précise le quotidien sportif sans en dire plus sur la suite de la prise de bec. Il a demandé une réaction, insisté sur la nécessité de faire des efforts les uns pour les autres alors que le moment est décisif. » À plus d'un titre.