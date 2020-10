PSG : Tuchel tenu pour responsable de la blessure de Neymar

C'est un sacré coup dur que le PSG a subi en Turquie, mercredi en Champions League, en même temps qu'il se rassurait (victoire 2-0) après la défaite à domicile contre Manchester United (1-2). Touché aux adducteurs, Neymar est sorti au cours de la première période et son absence est estimée à un mois. Pour Thomas Tuchel, qui a fustigé les cadences infernales de cet automne, le Brésilien reviendra après la trêve internationale le mois prochain.

Mais sur RMC, Jérôme Rothen a estimé que si l'ancien Barcelonais était aujourd'hui sur la touche, l'Allemand ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. "La façon de s’entraîner du PSG n’est pas bonne. La finale en Ligue des champions, c’est l’arbre qui cache la forêt par rapport aux entraînements. Les joueurs sont contents d’aller s’entraîner mais il y a des exercices qu’il faudrait faire."

"Il y a des manques sur ce début de saison. Beaucoup de joueurs tirent la langue au bout de 20-25 minutes. Ils n’arrivent pas à faire des contre-efforts. On est au Paris Saint-Germain, tu ne peux pas montrer ces faiblesses là en Ligue des champions. Neymar ? C’est la faute à beaucoup de choses. Déjà à Neymar. Il n’a joué que 90 matchs à Paris en 4 saisons. Les blessures musculaires, au bout d’un moment, c’est un tout."

Neymar practicing for his new career with Golden State Warriors star Steph Curry 👀 pic.twitter.com/12mMx9WyRI