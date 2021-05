PSG : Tuchel, Thiago Silva et un ancien de l’OM enfoncent Leonardo et Neymar

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : l'histoire des confrontations entre Pochettino et Guardiola

Daniel Riolo avait raison. Après l’élimination du PSG contre Manchester City en demi-finales de la Ligue des champions, le polémiste avait prévu que l’éventuelle qualification du Chelsea de Thomas Tuchel en finale assènerait une claque au club de la capitale. C’est chose faite puisque le technicien allemand est devenu le premier coach de l’histoire à rallier la finale deux saisons de suite avec deux clubs différents.

Tuchel s’est toutefois montré classe envers son ancien club en refusant de régler ses comptes au coup de sifflet final. Ce n’est pas le cas de Thiago Silva, qui a vidé son sac suite à leur départ l’année dernière.

« Quand je vois les stars, j'ai l'impression que c'est eux qui font Paris »

« Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer, pour moi c'était triste, mais le plus important c'est qu'on soit contents ici avec Chelsea, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. C'est notre rêve aussi de gagner la Ligue des champions cette année. C'est spécial, surtout car jusqu'à 35 ans, je ne suis jamais allé en demie, et en deux ans je suis deux fois en finale. Mais on n'a rien gagné pour l'instant, on a conscience de cela. »

Adil Rami, de son côté, a insisté sur le manque d’âme du PSG et de ses stars. « Ce qui me choque, c'est que t'as des stars dans le collectif parisien. À Manchester City, t'as des joueurs professionnels, des mecs qui font une équipe, avec des émotions et du caractère. Je n'ai pas ressenti ça à Paris, a déclaré le champion du monde sur la radio sportive. Il y a trop de défauts. En regardant le match, je comparais le Neymar de Barcelone à celui du PSG. Aujourd'hui, personne ne devrait être au-dessus de l'écusson du PSG. Quand je vois les stars, j'ai l'impression que c'est eux qui font Paris. »