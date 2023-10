PSG : un affront signé Mbappé pour Luis Enrique à Clermont

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Daniel Riolo et Rolland Courbis ont poussé un coup de gueule, hier soir dans L'After, sur l'état de forme de Kylian Mbappé. En dedans dans le jeu depuis le déubt de la saison, même s'il marque toujours autant, l'attaquant insiste pour jouer tout le temps avec le PSG. Même quand il se remet d'une légère entorse d'une cheville contractée face à l'OM dimanche dernier, comme hier à Clermont (0-0). Mais sa titularisation en Auvergne est surtout la preuve qu'au PSG, c'est lui qui commande, pas Luis Enrique.

Mbappé voulait jouer, il a joué

En effet, l'entraîneur espagnol aurait préféré laisser sa vedette sur le banc à Montpied. Mais lui voulait jouer. Alors, il a joué. Et avec ses amis Kolo Muani et Dembélé à ses côtés, comme l'a fait remarquer Riolo. Au final, le 4-2-4 était voué à l'échec, selon Rolland Courbis, puisque les quatre de devant se sont empêtrés dans la grosse défense auvergnate et ont fait que l'équipe a été coupée en deux. Mais l'essentiel était ailleurs : Kylian Mbappé a eu ce qu'il voulait.

