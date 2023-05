PSG : un proche de Mourinho l'envoie à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un an seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier devrait être remercié à l'issue de la saison. Pour le remplacer, le nom de l'actuel entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho, est annoncé avec insistance.

"Mouringo serait l'entraîneur idéal pour le PSG"

Interrogé sur la possible venue du Special One sur le banc parisien, l'ancien adjoint du technicien portugais, José Morais, a confié que le PSG devrait tout faire pour recruter le Mou. "Il serait l'entraîneur idéal pour le PSG. Il peut aider les propriétaires à obtenir ce qu'ils recherchent : gagner la Ligue des Champions après si longtemps. Il peut gérer ce vestiaire, car la qualité est déjà là", a expliqué José Morais pour Maisfutebol.

Fabien Chorlet

Rédacteur