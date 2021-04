PSG : un ancien buteur de l’ASSE voit Paris aller au bout en C1

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Alors que le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi au Parc des Princes Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'ancien joueur du PSG et de l'AS Saint-Etienne, Mevlut Erding, s'est confié sur les chances de titre en C1 des Parisiens.

"Je sens que c'est la saison du PSG en Ligue des Champions"

"J'ai confiance. La saison dernière, ils vont en finale. Cette saison, on a l'impression que Paris a appris de ses erreurs, notamment de sa finale contre le Bayern Munich en les éliminant en quart. Personnellement, en tant que supporter de Paris, je sens que c'est la saison du PSG en Ligue des Champions", a assuré l'attaquant turc, qui espère voir les hommes de Mauricio Pochettino disputer la finale au stade Atatürk, où évolue habituellement son équipe du Fatih Karagümrük. "Cela me fait bizarre parce que c'est à Istanbul, au stade Atatürk où on joue avec mon équipe en championnat... j'ai l'impression que Paris va être champion dans ce stade, à Istanbul ! C'est un signe pour moi !"