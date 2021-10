PSG : un ancien des Girondins et du RC Lens a ciblé le mal qui consume Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Neymar est en plein spleen. Même si son entourage a tenté de minimiser ses déclarations sur une fin de carrière internationale prématurée et que l’intéressé a rassuré Leonardo himself sur ses intentions en club, l’attaquant du PSG ne peut plus cacher son mal-être naissant.

« Je sais qu’il supporte mal le traitement dont il fait l’objet en France, avec des fautes et des provocations constantes, mais je le vois moins investi, moins heureux, depuis la finale perdue de Ligue des champions, témoigne dans L’Équipe un proche de ses années au FC Barcelone. Il est loin du Neymar enthousiaste, épanoui et accessible que je fréquentais à Barcelone. Mais j’espère que l’arrivée de son ami Leo (Messi) va lui permettre de retrouver cette envie de vouloir toujours se dépasser et de prendre conscience qu’il a encore une longue route devant lui. »

« C’est dur de jouer en France, il souffre »

Jussiê, passé dans les rangs du RC Lens et des Girondins de Bordeaux, semble avancer une autre théorie. « Depuis qu’on l’a désigné comme le sauveur du football brésilien, il doit se débrouiller tout seul, développe l’ancien milieu de terrain. Il n’a jamais eu un joueur pour l’épauler et pour partager la pression, comme Ronaldo avait Rivaldo par exemple. Lui, il est tout seul. C’est infernal. Pourtant, il fait son maximum. Il ne réussit pas tout, évidemment, mais il essaye et il respecte notre ADN. Je pense qu’il va être soulagé quand il arrêtera. »

L’ancien Sang et Or n’est pas vraiment optimiste pour la suite de la carrière de Neymar en L1. « Il est en train de perdre sa vitesse, son agilité. Ronaldo a perdu tout ça aussi, mais lui, il avait conservé son sens du but incroyable. Pour Neymar, je ne sais pas. Il va devoir se réinventer, a-t-il poursuivi. C’est un provocateur, un créateur qui est en train de perdre un peu tout ça. Il réussit moins de dribbles (50 % en L1 cette saison). Les adversaires le connaissent mieux. Physiquement, il est moins rapide. Il a perdu un peu confiance aussi donc il cogite. Il sent la bascule arriver donc il va changer quelque chose. Ce n’est pas un robot. Il ne sait pas défendre et je ne sais pas s’il est prêt à ça. C’est dur de jouer en France. Il souffre. »

