PSG : un ancien dirigeant du club postule déjà pour l’après-Luis Enrique

Directeur du football du PSG, Patrick Kluivert s’est désormais lancé en tant qu’entraîneur principal. Après des expériences chez les jeunes à Twente ou encore à la tête de la sélection de Curaçao, l’ancien attaquant du FC Barcelone entraîne depuis cet été le club turc d’Adana Demirspor. La fiche du PSG sur But! Football Club « Le PSG ? Je signe de suite… » L’appétit venant en mangeant, Patrick Kluivert n’exclut pas d’entraîner le PSG plus tard dans sa carrière. « Evidemment que ça fait rêver, c'est le plus grand club de France, avec des supporteurs fantastiques. Je connais le club. Si un jour je peux devenir l’entraîneur du PSG, je signe tout de suite… », a glissé le Néerlandais dans l’émission Salon VIP de beIN Sports. Dans ce même entretien, Kluivert a aussi dit beaucoup de bien de Kylian Mbappé qu’il a croisé lorsqu’il était à la direction de Paris et que le Bondynois débutait à Monaco : « Mbappé va faire partie des légendes de la nouvelle génération, c'est une certitude », a poursuivi le géant batave. 📺 #SalonVIP

⚽ @PatrickKluivert : "Entraîneur du PSG ? Evidemment que ça fait rêver, c'est le plus grand club de France, avec des supporteurs fantastiques" pic.twitter.com/TsTFcdtxHh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Désormais entraîneur après avoir été dirigeant au PSG et au FC Barcelone, Patrick Kluivert se verrait bien revenir à Paris par la grande porte. Sur beIN Sports, l'actuel coach de Demirspor a fait part de cette envie pour la suite.

Alexandre Corboz

Rédacteur