PSG : un ancien Parisien cartonne Mbappé pour ses propos après le Bayern

On n'avait pas imaginé, sur l'instant, que les propos de Kylian Mbappé mardi soir, au sortir de la défaite contre le Bayern (0-1), allaient être autant commentés. En déclarant que lui et ses partenaires allaient devoir "bien dormir et bien manger" d'ici au 8e de finale retour pour espérer la qualification, l'attaquant ne pensait sûrement pas à mal. Sauf que dès le lendemain, Neymar a profité d'un jour de repos pour se coucher tard et faire un tour au McDo. Ce qui a dérangé Mickaël Madar, c'est plutôt le fait qu'un joueur de son âge (24 ans) se permette de faire la leçon en public à des coéquipiers beaucoup plus expérimentés...

« Si Mbappé a remarqué que tout le monde ne mettait pas les bons ingrédients pour être au top, pourquoi il ne le dit pas en interne, sans passer par média interposé ?, a déclaré l’ancien attaquant du PSG (1999-2001) au Parisien. J’aurais pu éventuellement le comprendre s’il avait joué à Arsenal et qu’il avait voulu faire passer un message à des jeunes qui ne sont pas sérieux. Mais là, c’est à Ramos, Neymar, Messi, Marquinhos, Hakimi qu’il va dire : "Les gars, il faut que vous mangiez un peu mieux et que vous dormiez bien pour être reposés pour le prochain match". Franchement, ils n’ont pas besoin qu’un mec de 24 ans leur donne des leçons alors qu’ils ont tout gagné avant. Même si c’est Mbappé. Je ne comprends pas. Il aurait pu s’abstenir. »