PSG : un ancien Parisien prend Giroud pour fracasser Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier soir à San Siro, le PSG a vécu une nouvelle désillusion à l'extérieur en Champions League. Face à l'AC Milan (1-2) comme à Newcastle (1-4), les joueurs de Luis Enrique n'ont pas existé quand l'intensité s'est élevée. Ce mercredi, les critiques s'abattent sur les champions de France, n'épargnant aucun joueur. Dans L'Equipe, Vikash Dhorasoo a particulièrement ciblé Randal Kolo Muani, qui a perdu une quantité impressionnante de ballons et n'a pas pesé sur le front de l'attaquant. Pour l'ancien Parisien (2005-06), RKM a surtout souffert de la comparaison avec Olivier Giroud, auteur du but de la victoire des Rossoneri.

"Peut-être que l’avant-centre, il est encore à Milan, en fait !"

« Ils n’ont pas d’avant-centre pour ce niveau. Randal, 14 ballons… Il fait une passe de but à Mbappé, mais c’est trop peu. Il peut avoir deux ou trois occasions sur des centres, des occasions qu’Olivier Giroud peut mettre. Il passe devant, mais il n’a jamais le bon geste à la fin. Quand Randal Kolo Muani a signé au PSG, on s’est dit qu’on avait l’attaque de l’équipe de France. Mais peut-être que l’avant-centre, il est encore à Milan, en fait ! Olivier Giroud, il a été présent dans le combat, dans les duels, il participe au premier but, il marque le deuxième. »

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life