PSG : un attaquant de Ligue 1 prépare déjà sa petite vengeance à Neymar

Entre Andy Delort (MHSC) et le tandem Neymar – Paredes (PSG), ce n'est pas franchement l'amour foot. L'attaquant de Montpellier s'est écharpé à plusieurs reprises, sur les terrains, dans les gazettes et via les réseaux sociaux, avec le Brésilien et son « chien de garde » argentin. Dernier tacle en date : en février 2020 que Neymar et Paredes avait chambré Delort suite à une manita infligé par le PSG à Montpellier (5-0).

Delort prépare déjà sa revanche à l'égard de Neymar et Paredes

Lancé par France Football sur la relation parfois tendue qu'il peut avoir avec la star de Ligue 1, Andy Delort a réagi avec le sourire à ce chambrage : « Ça m’a bien fait rire, sincèrement ! J’ai aimé ! Paredes n’est pas trop connu, mais je me suis dit que, au moins, Neymar pense à moi. Je pourrais dire à mes enfants que Neymar a fait une photo avec mon maillot. Je pourrais même inventer qu’il était fan de moi ! »

Pour autant, l'international algérien prépare une revanche et ne lâchera pas le duo du PSG : « T'inquiètes pas, j’aurais le dernier mot. Dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut s’attendre à recevoir la même sentence. Quand tu chambres, tu sais que tu peux être chambré. Ça fait partie du jeu ».