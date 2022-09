PSG : un aventurier répond à Galtier... et file à Nantes en char à voile !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Spécialiste des défis loufoques (se rendre en Laponie en autostop déguisé en Père Noël, descendre la Seine en pédalo, etc.), l'aventurier Capitaine Rémi (un Avignonnais de 28 ans) a choisi de prendre au mot Christophe Galtier en faisant le trajet Paris – Nantes en char à voile. D'après Ouest-France, Capitaine Rémi est parti ce mardi du Parc des Princes et va avaler un trajet de 570 kms jusqu'à la Beaujoire où il est attendu vendredi. Militant écologiste (Alternatiba), l'intéressé va même pousser la blague jusqu'à habiller son char d'un logo détourné du PSG : « Possible sans gasoil ». Avec sa boutade en conférence de presse, Christophe Galtier a vraiment poussé les militants écologistes à se montrer créatifs... Demain, je pars faire Paris - Nantes en char à voile pr aller jouer mon spectacle.

Ceci n'est pas une blague.#charavoile #Psg #Galtier #mbappe pic.twitter.com/sLBXCL1cyN — Capitaine Rémi (@CapitaineRemi) September 12, 2022

Capitaine Rémi répond à Galtier Aventurier loufoque et écrivain engagé, Capitaine Rémi s'est mis au défi de faire le trajet Paris - Nantes en char à voile pour répondre à la boutade maladroite de Christophe Galtier. L'intéressé est parti ce matin du Parc des Princes.

