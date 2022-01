PSG : un bijou de Hakimi qualifie le Maroc en quarts de finale de la CAN 2022, Mbappé s'enflamme pour son coéquipier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Grâce à un coup franc magistral du latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, le Maroc s'est imposé ce mardi face au Malawi (2-1) et se qualifient pour les quarts de finale de la CAN 2022.

Sur son compte Twitter, Kylian Mbappé n'a pas tardé à réagir après le bijou de son coéquipier. "Achraf Hakimi. Meilleur latéral droit du monde. Bonne nuit les gars !", a écrit l'attaquant parisien sur le réseau social.

ACHRAF HAKIMI.

BEST RB IN THE WORLD.



GOOD NIGHT GUYS. 👋🏽