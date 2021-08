PSG : un coach de Ligue 1 "bande" déjà de la venue de Messi

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

La possible venue de Messi au PSG fait "bander" Michel Der Zakarian. Le coach du Stade Brestois, présent en conférence de presse après le match OL - Brest, a été interrogé sur la possible venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et donc sur les pelouses de Ligue 1.

L'arrivée de Messi, "ce serait extraordinaire" selon Der Zakarian

Messi en L1 ? "Ce serait extraordinaire. On dit qu'on a un championnat de merde, pas bon, ce serait extraordinaire... Je ne vais pas être poli mais ça me ferait bander". Pas sur que le coach apprécie tant que ça si Lionel Messi est amené à faire des misères au Stade Brestois...