PSG : un coéquipier confie avoir une grosse dette envers Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On le sait, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont très proches, sur le terrain comme en dehors. Les deux amis partent en vacances ensemble, ils passent la plupart des entraînements du PSG l’un à côté de l’autre. Mais comment est née cette amitié ? Le Marocain l’a expliqué à beIN. Il a également révélé que le natif de Bondy avait été à ses côtés à un moment très compliqué pour lui (sa rupture et les accusations de violence à son égard) et que rien que pour ça, il lui serait toujours redevable.

"Il m’a donné un coup de main quand j’en avais besoin"

« Dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents, mais au final il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l’un quitte le club puis l’autre quitte le club. Dans le cas de Kylian, il s’agit d’une véritable connexion entre nous. Dès mon arrivée, il m’a beaucoup aidé, notamment pour m’intégrer. Il m’a donné un coup de main quand j’en avais besoin et ce n’est pas facile, surtout avec son statut de star mondiale. Je lui suis donc reconnaissant de m’avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne. »

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🎥 𝙄𝙉𝙎𝙄𝘿𝙀



Dans les coulisses de la victoire 🆚 Reims avec le triplé de @KMbappe. Grâce à ce succès le @PSG_inside prend la tête de la #Ligue1 🔴🔵#SDRPSG I @OoredooQatar pic.twitter.com/rW1k9CEzNI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 14, 2023

Podcast Men's Up Life