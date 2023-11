PSG : un conseil à suivre pour s'imposer face à Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le rendez-vous est pris. Mardi soir, au Parc des Princes, pour un PSG-Newcastle en Ligue des Champions qui sent déjà la revanche et qui, surtout, permettra, ou non, aux joueurs de Luis Enrique de terminer en tête de leur poule. Victoire impérative, donc, et il faudra éviter les cadeaux en tous genres, à l'image du but gag donné à Monaco lors de la victoire des Parisiens en championnat vendredi dernier, 5-2. Eviter de jouer avec lui En cause, une mauvaise relance au pied du gardien, Gianluigi Donnarumma, lors de la première période, qui offrait alors l'égalisation aux Monégasques et à Minamino. Interrogé à ce sujet lors de l'émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a donné un conseil au PSG à quelques heures seulement du match contre les Anglais. Un conseil qui ne concerne pas que le gardien italien. "Le jeu au pied de Donnarumma ? Cela peut être un problème sur des matches décisifs, bien évidemment. Mais pourquoi mettre en difficulté quelqu’un qui n’est pas à l’aise ? C’est un gardien qui n’est pas à l’aise avec ses pieds, il ne faut donc pas le mettre dans des situations où il doit jouer avec les pieds. Il est très fort dans un autre registre. Il faut tout simplement moins jouer avec lui. Il n’a pas progressé énormément à ce niveau, c’est toujours récurrent chez lui." Podcast Men's Up Life Pour résumer Mardi soir prochain, dès 21 heures, le PSG tentera de terminer en première position de son groupe en Ligue des Champions avec une victoire face aux Anglais de Newcastle. Il faudra éviter les buts offerts et ne pas mettre Gianluigi Donnarumma dans de mauvaises conditions.

Benjamin Danet

Rédacteur