PSG : un coup fourré de Pochettino avant le FC Barcelone a lamentablement échoué

PSG : les enjeux de la rencontre face à l'AS Monaco

Le PSG n’a pas tremblé hier à Brest. Solides et appliqués, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont fait qu’une bouchée du SB29 grâce notamment à un doublé d’un Kylian Mbappé de gala (3-0). La préparation du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone est donc parfaite.

La seule ombre au tableau vient de l’évocation de la remontada en 2017, un sujet crispe le vestiaire du PSG avant le choc de mercredi au Parc des Princes. Pour tenter d’adoucir le problème, Pochettino a tenté un coup de bluff avec les journalistes présents en conférence de presse. Celui-ci a tourné autour de la mise au vert programmée mardi par ses soins et qui avait déjà fuité avant son intervention !

Pochettino n'a rien appris à la presse sur la mise au vert

Alors qu'il espérait préserver le suspense, le coach du PSG a fait face aux rires de la salle. « Pourquoi vous riez ? Ils savent déjà ?, a alors demandé l’intéressé à son adjoint avant de passer aux aveux. Je n'aime pas les mises au vert. Mais parfois, l'équipe a besoin de se concentrer, parfois non. On a convenu qu'après ces semaines avec de nombreux blessés, des problèmes avec le virus... c'est important d'être à l'hôtel, de s'entraîner, se détendre pour préparer le match de la meilleure manière possible. La concentration est nécessaire. On le fait par nécessité. »