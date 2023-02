PSG : un échange musclé entre Mbappé et Neymar à l’entraînement ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après une journée de repos, les joueurs du PSG reprennent l'entraînement ce matin au Camp des Loges. Selon L’Équipe, l’ambiance s'annonce forcement particulière après les polémiques liées à la participation mercredi et hier de Neymar à un tournoi de poker dans le nord de la capitale. Cet événement, ajouté à sa présence dans un fast-food tard mercredi soir, ont alimenté les critiques des supporters parisiens ces dernières heures. Ces sorties font surtout écho à la phrase de Kylian Mbappé prononcé chez Canal+ mardi après la défaite face au Bayern Munich (0-1) : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, a-t-il expliqué. Que chacun mange bien, dorme bien. On a vu que lorsqu'on a notre équipe et qu'on est capables de jouer vers l'avant et de jouer un football offensif, ils ne sont pas à l'aise. » « Un épisode qui va alimenter les discussions ce matin au centre d'entraînement alors que le PSG reçoit Lille dimanche en Ligue 1 (13h) », conclut L’Équipe qui laisse entendre que les discussions pourraient être hautes en couleurs. On en saura peut-être un peu plus lors de la conférence de presse très attendue de Christophe Galtier entre midi et deux. 🚨 Christophe Galtier va rester l’entraîneur du PSG jusqu’au 8 mars au moins, date de Bayern-PSG. Après ça, tout peut arriver si les résultats ne s’améliorent pas.



(@ArthurPerrot @FabriceHawkins) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 16, 2023

