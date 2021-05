PSG : un énorme clash a éclaté, rupture consommée avec Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des confrontations face à Manchester City

La valse des entraîneurs pourrait toucher le PSG cet été. Après les départs annoncés de Christophe Galtier, Zinédine Zidane et Andrea Pirlo ce vendredi, des doutes émergent sur la continuité de Mauricio Pochettino sur le banc parisien.

Le technicien argentin ne donne pas spécialement de signes d’un départ imminent mais la cour assidue de Daniel Levy pour un retour à Tottenham et des manquements constatés au sein du PSG depuis son arrivée en décembre le feraient réfléchir. Les relations entretenues avec Leonardo ne sont pas non plus au beau fixe et un tout récent clash avec l’un des adjoints du directeur sportif du PSG pourrait même constituer le point de non retour.

Pochettino s'est pris le bec avec Castellazzi dimanche

« L’exaspération de Pochettino s’est amplifiée dimanche dernier suite à une entrevue qui a conduit à un échange orageux avec Angelo Castellazzi, directeur sportif adjoint de Leonardo », a précisé le journaliste Abdellah Boulma. Forcément, les rumeurs d’un départ de l'Argentin cet été devraient s’amplifier, d’autant que le PSG a déjà pris langue avec Antonio Conte et pourrait en faire de même avec Zidane pour le remplacer.