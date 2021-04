PSG : un énorme handicap se dresse devant Pochettino contre City

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le grand jour est bientôt arrivé pour le PSG. C’est demain que Manchester City viendra à Paris pour disputer la demi-finale aller de la Ligue des champions (21h) avec comme ambition de faire tomber le club de la capitale dans son antre à une semaine du retour à l’Etihad Stadium. Pour ce faire, les Citzens pourraient détenir un argument très solide : les antécédents entre Josep Guardiola et Mauricio Pochettino.

En 18 confrontations, l’entraîneur espagnol totalise pas moins de 10 victoires, 5 nuls et seulement 3 défaites ! Le coach du PSG est donc largué en termes purement statistiques. Il peut néanmoins s’appuyer sur un autre solide argument pour rassurer les supporters parisiens : il a toujours gagné leurs « premières » !

Pochettino gagne toujours ses premières avec Guardiola

La première de l’Argentin sur un banc, à l’Espanyol Barcelone, en quarts de finale aller de Coupe du Roi (0-0, le 21 janvier 2009) ; le premier derby en Liga, au Camp Nou (1-2, le 21 février 2009), qui est également la première victoire de Pochettino comme coach ; leurs retrouvailles en Premier League, qui correspondent à la première défaite de Guardiola à la tête de Manchester City (face à Tottenham, 0-2, le 2 octobre 2016) ; et, surtout, la plus douloureuse, leur première confrontation en Ligue des champions, en quarts de finale (0-1, 4-3, en avril 2019). Deux ans plus tard, les deux techniciens se retrouvent dans un choc qui a aussi des allures de « première » : pour une fois, ils s’affrontent à armes égales, tous deux à la tête de l’un des plus gros budgets du continent...