PSG : un ex cadre du LOSC vole au secours de Christophe Galtier, Nice communique aussi

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Si Christophe Galtier doit aujourd'hui de se défaire d'accusation de racisme proférée par son ancien directeur sportif à Nice Julien Fournier à l'occasion d'un mail à Ineos rendu public, le coach du PSG peut quand même compter de quelques soutiens... Y compris chez les joueurs de confession musulmane, les principaux visés par la rumeur concernant le Marseillais.

Sur Instagram, l'attaquant du Fortuna Sittart Burka Yilmaz, ancien capitaine du LOSC, a volé au secours de son ancien coach sur Instagram. Le Turc de 37 ans a en effet assuré que Christophe Galtier n'avait jamais eu de soucis avec lui … Au contraire.

Yilmaz : « C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique »

« J’ai lu les nouvelles aujourd’hui et j’ai senti que je me devais de dire quelque chose. J’ai travaillé avec Galtier et je n’ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C’est un entraîneur fantastique autant qu’une personne fantastique », a assuré le caractériel attaquant.

Un soutien qui ira sans doute droit au cœur à Christophe Galtier, lequel a reçu de nombreuses menaces de mort après que son numéro a été divulgué sur internet mardi soir et qui a démenti, par la voix de son avocat, les accusations dont il fait l'objet, annonçant même des poursuites à l'égard de Julien Fournier, coupable de « propos injurieux et diffamatoires ».

Du côté de l'OGC Nice, on s'est contenté d'un communiqué plus que minimaliste : « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires ». Si l'affaire a été traitée avec sérieux par Ineos, cela sous-entend qu'aucune preuve n'a été trouvée contre Christophe Galtier.