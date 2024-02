PSG : un ex de l'ASSE détruit un choix de Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Certains avaient déjà des doutes. Et ce n'est pas le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, face à la Real Sociedad et en dépit de la victoire des Parisiens (2-0), qui a changé la donne. Lucas Beraldo, défenseur brésilien arrivé cet hiver dans la capitale, ne rassure pas. On l'a vu à la peine face à Kubo sur son aile de nombreuses minutes durant.

"En dessous de ses partenaires"

Ancien entraîneur de l'ASSE, qui n'a pas retrouvé de banc de touche depuis, Claude Puel a donné son opinion sur le latéral dans le quotidien l'Equipe. Et il ne comprend pas vraiment le choix de l'entraineur espagnol, Luis Enrique.

"Je ne connais pas encore trop Beraldo, mais sur ce que j'ai vu, oui, c'est plutôt surprenant. Il ne m'inspire pas trop confiance, surtout comme arrière gauche, où il était déjà apparu en difficulté face à Zhegrova devant le LOSC et où il a encore souffert contre Kubo. Il est sans doute plus à l'aise dans l'axe. Mais quel que soit son poste, il me semble en dessous de ses partenaires."

