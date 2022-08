PSG : un geste d’humeur de Messi fait parler après Monaco

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

L'an dernier, Mauricio Pochettino a payé pour apprendre qu'on ne sort pas Lionel Messi en cours de match. L'ancien coach du PSG avait eu droit à un regard noir et une moue des plus parlantes pour avoir commis ce crime de lèse-majesté. Christophe Galtier y a échappé dimanche, après l'avoir remplacé à la 86e minute par Pablo Sarabia, mais l'attitude de l'Argentin sur le banc était sans équivoque : une fois, ça passera, deux fois...

Après avoir salué son coéquipier espagnol et son coach, Messi est donc retourné sur le banc, a parlé un peu avec des partenaires avant de remuer la tête de dépit puis de faire une moue synonyme d'incompréhension. Il est vrai que le sortir à quatre minutes de la fin a déjà peu de sens mais c'est encore pire quand le PSG tente désespérément d'arracher la victoire. Mais tout de même : alors que Luis Campos et Christophe Galtier font tout pour apporter de la rigueur au PSG et en finir avec les comportements de diva, on se rend compte qu'ils ont encore du pain sur la planche...