PSG : un geste polémique de Messi va encore ulcérer les supporters

Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Pour Lionel Messi, actuellement, c'est deux salles, deux ambiances. Retourné en Argentine pour jouer avec sa sélection, il a vu une foule considérable se masser devant le restaurant où il dînait. Ses compatriotes veulent lui clamer leur amour après avoir remporté une Coupe du monde attendue depuis 26 ans. A Paris, c'est beaucoup plus frais. Son nom a été quelque peu sifflé avant le match contre Rennes (0-2), les ultras lui reprochant un manque d'investissement flagrant depuis son arrivée en 2021. Le divorce étant consommé depuis l'élimination de la Champions League la saison dernière face au Real Madrid (1-0 ; 1-3).

Et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger puisqu'un clic de Messi sur Instagram fait d'autant plus parler qu'il est inexplicable. Dimanche, il a en effet liké le post du compte du Bayern Munich après le but de Joshua Kimmich à Leverkusen (1-2). Ce n'était même pas pour se moquer de la défaite des Bavarois à la BayArena puisque ce post correspondait au moment où ils menaient 1-0. Pourquoi l'Argentin a-t-il félicité l'un de ses bourreaux en Champions League ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne risque pas d'arranger ses rapports avec les supporters parisiens !

