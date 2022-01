PSG : un grand danger guette Messi en janvier, Pochettino va devoir jongler

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Revenu d'Argentine avec un peu de retard car positif au Covid, Lionel Messi est encore incertain pour le choc de ce dimanche soir (20h45) opposant le PSG à l'OL au Groupama Stadium. L'Argentin, qui s'est entraîné à part, se retrouve au cœur de deux mois particulièrement énergivores le concernant.

En effet, comme le rapporte Le Parisien, depuis le 13 décembre et jusqu'au 2 février prochain, Lionel Messi va voyager pour plus de 70 000 kms (73 663 kms) entre ses vacances en Argentine, le mini-stage au Qatar du PSG, une rencontre amicale en Arabie Saoudite, le retour dans l'Hexagone et les éliminatoires de la zone Amérique du Sud planifiés fin janvier.

Messi sait gérer ça

Lancé sur ce train de vie de globe-trotter, l'ancien responsable de la performance du PSG Alexandre Marles a tenu à relativiser dans les colonnes du quotidien : « Ca peut paraître énorme sur le papier, mais ce n'est pas problématique. Déjà, il ne voyage pas comme nous. Il a des jets privés où il peut dormir avec des lits, des chambres... C'est certain que d'aller en Amérique du Sud pose plus de problèmes, avec le décalage horaire et des vols plus longs. Mais il l'a déjà fait. Ce n'est pas le bout du monde ».

Des choix à faire entre la sélection et les matchs du PSG avant le Real

Reste qu'à 34 ans, Lionel Messi doit quand même s'économiser. Du côté du PSG, on souhaite négocier avec la fédération argentine pour qu'elle ne convoque pas Messi fin janvier sur les deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre le Chili et la Colombie. Deux matchs sans enjeux puisque l'Albiceleste est déjà qualifiée pour le Qatar mais auquel Léo Messi tient à participer.

Si le PSG ne parvient pas à ses fins, Mauricio Pochettino pourrait être amené à faire des choix en prévision du choc face au Real Madrid le 15 février. « Je ne crois pas qu'entre le 2 et le 15 février, Messi enchaîne beaucoup de matchs. Je pense que Pochettino va le laisser au frais pour jouer contre le Real. Il saura le gérer », conclut Alexandre Marles.