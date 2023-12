PSG : un grand perdant dans le onze de Luis Enrique à Dortmund ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Enrique donnera peut-être de nouveau indices sur son onze de départ à Dortmund, en conférence de presse (17h15). En attendant, on commence déjà à y voir plus clair parmi les heureux élus. Selon RMC Sport, Gianluigi Donnarumma devrait logiquement être aligné dans les buts. En défense, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez sont pressentis pour occuper les couloirs, avec une charnière Marquinhos-Skriniar et un milieu à trois qui pourrait être composé de Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha.

Kang-In Lee sacrifié à Dortmund ?

En l'absence d'Ousmane Dembélé (suspendu), une inconnue demeure sur le plan offensif. Toujours d’après la radio sportive, le coach du PSG pourrait positionner Randal Kolo Muani à droite, Gonçalo Ramos dans l'axe et Kylian Mbappé à gauche. Voire Bradley Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe et Kolo Muani à droite. Kang-In Lee, qui n’a pas marqué de point contre le FC Nantes et n’est pas mentionné, pourrait être le grand perdant du onze de départ.

🗣 @DanielRiolo : "Le fait qu'on parle autant de Tenas, on pose une question qui ne devrait même pas exister. Ça m'embêtait presque moi-même de me poser la question et pourtant l'idée est dans la tête de tout le monde. S'il ne met pas Donnarumma, il le tue." pic.twitter.com/hR7bVpf9Gy — After Foot RMC (@AfterRMC) December 11, 2023

Podcast Men's Up Life