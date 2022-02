PSG : un gros couac entre Messi, Neymar et Mbappé surgit avant l’ASSE

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

On espère pour le PSG qu’il ne sera pas obligé d’aller à la séance de tirs au but contre le Real Madrid en Ligue des champions. Si c’est le cas, les supporters parisiens pourraient être proches de la syncope tant les ratés récents de Lionel Messi face aux Merengue et Neymar à Nantes témoignent des nombreux doutes dans cet exercice.

Avant de recevoir l’ASSE samedi au Parc des Princes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 (21h), le problème est criant. Sur les 10 penalties sifflés en faveur du PSG, L’Équipe rappelle ainsi que 7 seulement ont été inscrits cette saison. Un taux de transformation de 70 % parmi les plus faibles du continent et jamais atteint par Paris depuis la saison 2015-2016 (73 %). Seules 12 équipes en Europe dont Arsenal (40 %) et l’AS Rome (50 %) ont fait pire que le PSG dans ce domaine cette saison.

Si Neymar semble disposer de la technique de frappe la plus fiable, l’ex-Barcelonais semble avoir été marqué par son échec face à Brest (2-0) en mai dernier. Auteur d’un quasi-sans-faute la saison dernière – 10 marqués sur 11 tirés –, Mbappé indique en privé être prêt à prendre ses responsabilités dans cet exercice sur cette phase retour. Lionel Messi, lui, n’a jamais été un cador dans ce domaine dans sa carrière. Le bilan est limpide : 30 manqués sur 133 dont 3 sur 13 la saison dernière.

